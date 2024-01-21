مراد يأمر بتسليم مشروع توسعة مطار عين الديس ببوسعادة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة تسليم مشروع توسعة المطار المدني عين الديس ببوسعادة، في الآجال المحددة قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تفقد مراد في المحطة الأولى لزيارة العمل التي قام بها إلى بوسعادة، وتيرة تقدم أشغال مشروع توسعة المطار المدني عين الديس.

وشدد الوزير، على ضرورة تسليم مشروع توسعة المطار، في الآجال المحددة قبل نهاية السنة الجارية. بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي ضمن الخطة التنموية للولاية. سيما على الصعيد السياحي، وكذا رفع جاذبيتها للاستثمار.