مراد يؤكد على تجهيز كل الولايات بمهابط طائرات إطفاء الحرائق

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على تجهيز كافة ولايات الوطن بمهابط طائرات إطفاء الحرائق وضرورة إشراك المجتمع المدنية في التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير على هامش زيارة عمل وتفقد قادته اليوم الخميس إلى ولاية سيدي بلعباس. أين سيقوم الوزير بتدشين ومعاينة عددا من المشاريع التنموية التي تخص تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسعة المنطقة الصناعية للولاية.

كما سيقف الوزير مراد على مدى جاهزية مختلف المصالح للوقاية من حرائق الغابات.

وسيطلع الوزير بمعية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على الحركية الإستثمارية بالولاية.

حيث سيتفقدان عددا من الوحدات الاقتصادية ويشرفان على انطلاق البعض منها في النشاط.