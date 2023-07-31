مراد يؤكد مرافقة عائلات ضحايا الحرائق إلى غاية تجاوز المحنة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على حرص رئيس الجمهورية على مرافقة عائلات الضحايا جميعا لغاية تجاوز هذه المحنة.

وحسب التلفزيون العمومي، صرح الوزير، على هامش تقديمه تعازي رئيس الجمهورية لعائلة شهيد الواجب الوطني بوخاري نور الدين، بأن هذا الظرف العصيب يبرز جليا التلاحم القوي بين الجيش والشعب الجزائري في كل الظروف.

معتبرا أن نيل إبنهم شرف الشهادة من أجل الوطن وسام على صدورهم، يضاف لتضحيات شهداء الوطن. كما قدم للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية.

هذا وتنقل وزير الداخلية ووزيرة التضامن إلى بلدية الأربعاء بالبليدة أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، لعائلة شهيد الواجب الوطني بوخاري نور الدين الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.