مراد يؤكد من جيجل على تحسين ظروف التمدرس وترقية الإطار المعيشي للمواطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، من جيجل، على ضرورة إيلاء الأولوية لمواصلة جهود فك العزلة و تأهيل المسالك الريفية و الربط بالشبكات و تحسين ظروف التمدرس والرعاية الصحية وترقية الإطار المعيشي للمواطن.

وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل، تابع الوزير عرضا شاملا تضمن المؤشرات والآفاق التنموية للولاية وأهم الإنشغالات المرصودة. و ذلك بحضور السلطات المحلية لولاية جيجل، كما شهد اللقاء تفاعلا للسادة المنتخبين الذين رفعوا عددا من المطالب التنموية.

كما أشار مراد بالمقومات التنموية الواعدة للولاية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما تلك التي تتيحها المشاريع الإستراتيجية. المهيكلة الجارية والتي ستمكن الولاية من تبوؤ دور جهوي رائد.

وخلال الزيارة أبرز الوزير النسق التصاعدي الذي تسجله المؤشرات التنموية للولاية بفضل جهود ومتابعة السلطات المحلية. معتبرا أن العمل يتعين أن يتواصل تجاه مواطني المنطقة لاسيما على مستوى المداشر والقرى.

و بخصوص الانشغالات المطروحة، أكد الوزير أن هذه الزيارة تندرج في إطار العناية التي خصص لهذه الولاية. من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا إمكانية معالجة مختلف الانشغالات في إطار البرامج التنموية الجارية. الموجهة لدعم التنمية الاجتماعية والإقتصادية، و التي استفادت بموجبها الولاية من غلاف يتجاوز 1500 مليار سنتيم خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

مؤكدا على ضرورة إيلاء الأولوية لمواصلة جهود فك العزلة و تأهيل المسالك الريفية و الربط بالشبكات و تحسين ظروف التمدرس والرعاية الصحية وترقية الإطار المعيشي للمواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور