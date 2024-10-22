مراد يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في قطاع الداخلية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،إبراهيم مراد، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار “علاقات التعاون الثنائي الجزائري-الإيطالي، شكّل سانحة للإشادة بتميز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات”.

كما تباحث الطرفان “سبل تعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بقطاعي داخلية البلدين. خصوصا ما تعلق بالتعاون الشرطي، الحماية المدنية ومجابهة الجريمة العابرة للحدود. على غرار الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تدارس آفاق التعاون في مجالات مرتبطة بالتنمية المحلية”. وفقا للمصدر ذاته.