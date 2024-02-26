مراد يبحث مع عدد من نظرائه العرب التعاون الثنائي

التقى ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعدد من نظرائه وزراء الداخلية بالدول العربية، حيث بحث معهم تعزيز التعاون الثنائي.

ويأتي هذا على هامش أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وفي هذا الإطار، التقى الوزير بـ”عماد طرابلسي”، وزير الداخلية لدولة ليبيا الذي تباحث معه آليات مجابهة الجريمة العابرة للحدود، لاسيما مكافحة الاتجار بـ المخدرات.

وفي هذا الشأن حيا الوزير الليبي الجهود الهامة التي تبذلها الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار عبر الحدود معتبرا أن تنسيق الجهود كفيل بكبح هذه الآفة الخطيرة التي أضحت تستهدف شباب البلدين.

كما تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث شكل اللقاء سانحة جدّد خلالها الطرفين الإشادة بمستوى العلاقات المتميز الذي يربط البلدين، والذي تكلل الأسبوع المنصرم بالزيارة الرئاسية المشتركة التي سمحت بتدشين المعبرين الحدودين الثابتين ووضع حجر الأساس لمنطقة التبادل الحر، والطريق الرابط بين تندوف والزويرات، وهي المشاريع التي سيكون لها بالغ الأثر على الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

كما جدد الوزيران عزمهما على تكثيف التعاون في المجال الأمني.

وفي السياق ذاته، التقى ابراهيم مراد، بوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، حيث جدّد بالمناسبة التذكير بالموقف الثابت للجزائر في دعم القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها لاسيما على مستوى مجلس الأمن لوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني العزل.

وتتمة لهذه اللقاءات الثنائية تحادث الوزير مع كل من نظيره اليمني ابراهيم أحمد حيدان والعراقي عبد الأمير كامل عبد الله الشمري، أين تطرق مع كل منهما إلى آفاق التعاون المشترك في المجال الأمني لاسيما بخصوص التكوين الشرطي، ومجابهة الجريمة المنظمة بأنواعها.