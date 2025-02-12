مراد يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون الثنائي

التقى، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

ويأتي هذا على هامش أشغال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد بالكويت.

وحسب بيان الوزارة، أشاد الطرفان خلال اللقاء بمستوى العلاقات بين البلدين. وعزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.