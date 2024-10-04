مراد يتباحث مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي.

اللقاء جرى على هامش اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ 7 المنعقد بمدينة ميرابيلا أكلانو الإيطالية.

وإستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تطرق الطرفان إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، منها ما تعلق بالنتائج المحققة عقب الاجتماع الرباعي حول ملف الهجرة غير الشرعية الذي جمع في شهر ماي المنصرم وزراء الداخلية لكل من الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا.

وخلال اللقاء ثمّن الطرفان العمل الجاري حاليا بين الجزائر وإيطاليا في مجال التعاون بين أكاديميات الشرطة للبلدين. علاوة على تبادل الخبرات والتدريب في مجال الحماية المدنية والوقاية من الكوارث الكبرى.