مراد يحل بنابولي للمشاركة في لقاء حول الهجرة غير النظامية

يحل إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمدينة نابولي، بدعوة من نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي.

وذلك للمشاركة في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول المسائل المتعلقة بشؤون الهجرة غير النظامية، و الذي يجمع وزراء الداخلية لكل من الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لتقييم مستوى التعاون بين البلدان الأربع لاسيما في مجال التنسيق الأمني و مكافحة الجرائم العابرة للحدود و في مقدمتها الهجرة غير النظامية و الاتجار بالبشر، و كذا فعالية التدابير العملياتية المتخذة منذ آخر اجتماع رباعي شهر ماي من السنة المنصرمة.