مراد يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة. الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.

وحسب بيان للوزارة، فقد سلّم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب دعوةً رسمية لـمراد، لحضور أشغال الدورة الـ42 للمجلس التي ستحتضنها العاصمة التونسية في شهر فيفري 2025.

وأوضح المصدر نفسه. أن اللقاء شكّل فرصة لاستعراض أهم ملفات التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بصلاحيات مجلس وزراء الداخلية العرب.