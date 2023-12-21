مراد يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

إستقبل إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مساء اليوم، محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحسب بيان وزارة الداخلية اللقاء جرى بمقر الوزارة، كما كان فرصة لتباحث المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني، الشرطي والوقائي.

وخلال اللقاء تم إدراج أكبر لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وعصرنة وسائل التنسيق المشترك. فضلا على تحيين الاستراتيجيات الخاصة بمجابهة التحديات الأمنية الجديدة، سيما في مجال الجريمة الإلكترونية والاتجار بالمخدرات.

وتناول الطرفان التحضيرات الخاصة بالدورة الـ 41، المزمع عقدها شهر فيفري القادم، ومختلف المحاور المدرجة ضمن جدول أعمالها.