مراد يستقبل الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية

خصّ إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتانية عبد الرحمان ولد الحسن، باستقبال بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام.

ويأتي هذا على هامش انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية الجزائرية الموريتانية.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد تم تناول السياق العام لانعقاد اللجنة الأمنية الجزائرية الموريتانية، ومختلف التحديات التي تستدعي تنسيقا ثنائيا وجهودا مدعومة.

كما تمت الإشادة بالوتيرة التصاعدية التي تشهدها علاقات التعاون بين قطاعي الداخلية بالبلدين وسبل تعزيزها وترقيتها.

وبالمناسبة، أشاد الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتانية بالتقدم الذي تسجله مختلف مصالح الوزارة، لا سيما في مجالات الأمن الوطني، والحماية المدنية وكذا نسق الرقمنة.

فيما ثمّن تبادل الخبرات مع ولاية الجزائر الذي تم بمناسبة الزيارة، مثنيًا على نوعية المشاريع المدرجة ضمن الرؤية الاستراتيجية لعصرنة العاصمة.