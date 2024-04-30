مراد يستقبل المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية, عبد الصمد بن جدو.

وجرى ذلك بحضور المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء الذي جرى على هامش إشراف وزير الداخلية على حفل تخرج دفعتين للحماية المدنية على مستوى وحدة التدريب والتدخل بالدار البيضاء، يندرج في اطار “مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي, لا سيما في اطار التدخل العملياتي وتبادل الخبرات، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين”.

وأشار نفس المصدر الى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية ونظيرتها التونسية بهدف “تبادل الخبرات والتكوين وكذا تنظيم دورات علمية وتدريبية مشتركة”.