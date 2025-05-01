مراد يشرف على افتتاح مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات

أشرف اليوم الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على افتتاح مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات.

ويأتي مهرجان الرياضات في طبعته الثانية تحت شعار “البهجة تجمعنا” يمتد من 01 إلى 03 ماي الجاري بالجزائر العاصمة.

و سيشمل المهرجان 14 فضاء وموقعا وسيشهد أكثر من 120 نشاطا رياضيا وترفيهيا على مدار 03 أيام.

هذا وتأتي هذه الطبعة لتكريس الموعد السنوي المندرج في إطار تعزيز جاذبية الأقاليم الحضرية وديمومتها، مرافقة مختلف الفئات لاسيما الشباب. و تمكينها من فضاءات جديدة للإندماج الاجتماعي و التعبير الرياضي و الترفيهي على مستوى الجماعات المحلية.

كما يهدف هذا التوجه في إلى تشجيع و ترقية مختلف التخصصات الرياضية لفائدة المواطن، لاسيما لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والتي ستستفيد من عناية خاصة بمناسبة هذه الطبعة.

بالإضافة إلى ذلك وتماشيا وجهود الدولة الرامية إلى الإستغلال الأمثل ل ممتلكات ومؤهلات الجماعات المحلية. وتحويلها إلى فضاءات أكثر جاذبية، تواصل الجماعات المحلية رفع تحدي استرجاع وتأهيل و تثمين الأوعية المحلية. وجعلها فضاءات لتعزيز الروابط الاجتماعية والعيش في محيط عصري ومتكامل.