مراد يشرف على افتتاح موسم الإصطياف لسنة 2023 من سكيكدة

يشرف اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. على الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2023 من ولاية سكيكدة.

وسيعطي الوزير إشارة انطلاق موسم الإصطياف من شاطئ العربي بن مهيدي ببلدية فلفلة. حيث سيقف الوزير على آخر الترتيبات لضمان موسم اصطياف آمن.

يشار أن موسم الإصطياف لهذا السنة سيتم افتتاحه تحت شعار ” بلادنا تجمعنا”.

جدير بالذكر أن السلطات المحلية عبر عدة ولايات من الوطن باشرت في وقت سابق أشغال تهيئة الشواطئ تحضيرا لاستقبال موسم الإصطياف.

أين تم تسطير برنامج خاص يتضمن حملات تحسيسية وتوعوية، برامج ترفيهية، معارض للصناعات التقليدية وغيرها.