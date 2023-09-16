مراد يشرف على تنصيب يوسف بشلاوي واليا لتلمسان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، على تنصيب يوسف بشلاوي واليا لتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، يخلف يوسف بشلاوي، السيد أمومن ميموري الذي عين في نفس المنصب بولاية سعيدة.

وجرت مراسيم التنصيب بحضور المنتخبين، وأعضاء الأسرة الثورية، وممثلوا الهيئات الدستورية على المستوى المحلي الاطارات المحلية ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

واستهلت هذه المناسبة بتلاوة آيات بّينات من الذّكر الحكيم والإستماع إلى النشيد الوطني.

ليلقي بعدها وزير الداخلية كلمة أكد من خلالها بضرورة الإعتماد على طريقة جديدة وعصرية في التسيير بالعمل الميداني المتواصل والإصغاء للمواطنين.

وكذا الإستثمار في الأفكار والدراسات التي تقدّم حلولاً حقيقية للمشاكل التي تواجه الحياة اليومية للمواطن.

ليعلن بعدها، الوزير، عن التنصيب الرسمي لبشلاوي يوسف واليا جديدا لولاية تلمسان.

ومن جهته، ألقى أمومن مرموري والي ولاية تلمسان السابق كلمة بهذه المناسبة هنئ من خلالها الوالي الجديد على هذا التعيين.

وشكر الحضور من سلطات محلية ومجتمع مدني خلال فترة توليه تسيير الولاية.

ليلقي بعده الوالي الجديد لتلمسان، كلمة عبر من خلالها عن شكره الجزيل لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه.

مبديا عزمه والتزامه بالعمل من أجل مواصلة المسيرة التنموية والتكفل بانشغالات ساكنة ولاية تلمسان.