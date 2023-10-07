مراد يعزي عائلة الشرطي شهيد الواجب الوطني بالوادي

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، بتعازيه ومواساته لعائلة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير التابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي وذويه وكافة زملائه من سلك الأمن الوطني.

وتقدم وزير الداخلية، أصالة عن نفسه، وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع. بأصدق التعازي والمواساة لعائلة شهيد الواجب الوطني وذويه، وكافة زملائه من سلك الأمن الوطني. المسبلين أرواحهم للذود عن أمن الوطن والمواطنين والتصدي لعصابات الاجرام. متضرعا للمولى العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يلهم ذويه جميل الصبر و السلووان.

يشار أن حافظ الشرطة، قاسمي محمد الصغير، التابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي، استشهد أثناء تأدية مهامه، خلال عملية تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية.