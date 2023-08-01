مراد يعزي عائلة ضحايا الإختناق بغاز أحادي الكربون داخل بئر بسطيف

تنقل ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى بلدية معاوية بدائرة بني عزيز ولاية سطيف أين اطلع على الظروف المحيطة بحادثة اختناق 8 أشخاص اليوم داخل بئر أثناء تنظيفه.

و ذلك على إثر تسممهم بالغاز المنبعث من المضخة حسبما ما أكده ممثل الحماية المدنية.

وكان الوزير الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، والي ولاية سطيف و السلطات المحلية وقد قدم مراد لعائلات ضحايا هذه الحادثة عبارات التعازي و المواساة في مصابهم.

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