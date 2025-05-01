مراد يفتتح الطبعة الثانية لـ مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات  

أشرف وزير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على افتتاح الطبعة الثانية لـ مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات.

وعلى هامش مراسم الفتتاح قال مراد نلتقي مجددا في مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات، في طبعته الثانية تحت شعار ” البهجة تجمعنا”، الذي يترسخ كموعد سنوي يضفي حركية على عاصمة البلاد.

وأكد مراد انه يتعين على باقي ولايات الوطن المبادرة بتظاهرات مماثلة و استرجاع و تثمين فضاءات أكبر للشباب.

كما تسمح هذه المساعي بتحسين جودة الحياة و إتاحة سبل الإندماج الاجتماعي و تعزيز الروابط على المستوى المحلي.

وأشار مراد أنه تم خلال هذه الطبعة من المهرجان الانتقال من 5 مواقع إلى 14 موقع، و هو ما يحمل في طياته مكاسب هامة بخصوص العمل المحقق لتأهيل الفضاءات المحلية و تثمينها.

وتمن مراد المساهمة الفعالة لمختلف الرابطات المحلية والجمعيات الفاعلة التي تجندت لتأطير المشاركين في المهرجان و اعطائنا صور متميزة، و تعريف الشباب ببعض التخصصات الرياضية و الترفيهية العصرية و العالمية.

والختام قدم مراد التهاني لكافة منتسبي القطاع بمناسبة عيد العمال و أخص بالتحية المستخدمين المجندين على مستوى الجماعات المحلية الذين يتفانون في خدمة المواطن وترقية إطاره المعيشي.