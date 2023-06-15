مراد يقدم تعازي رئيس الجمهورية لضحايا التقلبات الجوية بميلة

وصل صبيحة اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. إلى ولاية ميلة لتقديم تعازي رئيس الجمهورية لضحايا الفيضانات الأخيرة.

إلى ولاية سطيف مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية ليتوج إلى ولاية ميلة بعدها.

حيث حط الوزير بولاية سطيف ليتجه بعدها الى ولاية ميلة، ليقدم تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلة الطفلين المتوفيين جراء فيضانات تاجنانت.

كما أكد مراد خلال زيارته على تكفل الدولة بجميع المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بلدية تاجنانت مؤخرا.