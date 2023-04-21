مراد يهنئ منتسبي قطاع الداخلية بالعيد

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى كافة منتسبي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبر 58 ولاية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في رسالة التهنئة: “يسعدني ويطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى كافة الإطارات موظفي ومستخدمي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مستوى الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصابة وكذا عائلة الجماعات المحلية عبر 58 ولاية”.

وأضاف مراد: “كما لا يفوتني أن أخص بالتهاني جميع منتسبي الأمن الوطني والحماسة المدنية المجندين في كل الظروق لضمان أمن وسلامة المواطن”.