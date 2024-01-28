مراد يُدشن مستشفى بالولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على وضع وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى 80 سرير بالولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا التدشين، على هامش زيارة عمل للوزير، إلى الولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ. تكملة لمسار إنشاء الولايات المنتدبة السبع التي أقر رئيس الجمهورية ترقيتها من مصف الدوائر.

كما سيشرف الوزير، على تنصيب الوالي المنتدب الجديد ويطّلع على مدى جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان مصالح الولاية المنتدبة.