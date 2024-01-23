مراد يُشدد على توسيع التعاون الدولي إلى مواجهة التحديات الأمنية الجديدة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على أهمية علاقات التعاون الدولي إلى ما يرتبط بمواجهة التحديات الأمنية الجديدة والوقاية وتسيير الأخطار الكبرى.

وجاء هذا خلال إشراف وزير الداخلية، نهاية الأسبوع الفارط على اجتماع خصص لتقدم ملفات التعاون الدولي. بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وخلال اللقاء، شدّد الوزير على أهمية توسيعها إلى ما يرتبط بمواجهة التحديات الأمنية الجديدة والوقاية وتسيير الأخطار الكبرى. وعصرنة الخدمات العمومية وتعزيز القدرات و الحكامة المحلية التشاركية، علاوة على جاذبية الأقاليم والتنمية الاقتصادية المحلية. والانتقال الطاقوي بالجماعات المحلية مشيرا أن الاستلهام من التجارب الناجحة في إطار توجهات الدبلوماسية الجزائرية. من شأنه أن يحمل أثرا إيجابيا في وتيرة التقدم في تجسيد مختلف الورشات الاصلاحية بالقطاع والجماعات المحلية.

كما ذكر مراد، بأن تكييف علاقات التعاون الدولي مع أهداف التنمية الوطنية يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية. التي يتعين العمل وفقها، وعليه قام بإسداء التعليمات القاضية بتفعيل مختلف آليات التعاون. التي يتوفر عليها القطاع وتكييفها لخدمة التوجهات الاستراتيجية الحالية.

كما شكل اللقاء سانحة للتذكير بأهمية تعزيز التعاون مع دول الجوار و الدول الافريقية تماشيا وتعليمات رئيس الجمهورية، سيما من خلال تقاسم التجربة الجزائرية مع تعزيز التشاور والتنسيق في ظل التحديات المشتركة الراهنة.

وفي ذات السياق، تم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة نشاطات التعاون في شقيه الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذا التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية خلال السنة المنصرمة، كما تم عرض محاور مخطط العمل لسنة 2024.

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