مراد: 20 ألف عون و12 طائرة قاذفة للمياه لتجنب الحرائق

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد أن مصالح الحماية المدنية عن طريق وحداتها المنتشرة عبر كامل القطر الوطني. وبالتعاون والتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي والمديرية العامة للغابات. تقوم بتسخير كل الموارد البشرية والوسائل المادية لمواجهة مختلف الحرائق. لاسيما خلال حملة مكافحة الحرائق التي تبدأ من الفاتح جوان إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من كل سنة.

وأضاف وزير الداخلية خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم تسخير 20 ألف عون عملي، 12 طائرة قاذفة للمياه. 06 حوامات تابعة للحماية المدنية. بالإضافة كذلك إلى 6 حوامات و قاذفتين من نوع “BE200” تابعة للجيش الوطني الشعبي. وكذا تفقد حالة الخطوط المضادة للنار، وفتح المسالك والخنادق الغابية. ما يسمح بتسهيل عملية التدخل براً واجتناب انتشار الحرائق من موقع إلى آخر، ناهيك عن فتح الطرق الغابية، تهيئة المسالك الجبلية الغابية، تنقية حواشي الطرقات. وتفقد و انجاز مهابط الطائرات و الحوامات.

كما تم اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والعملياتية من خلال الإعداد المبكر للمخططات الولائية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات لعام 2024. وكذا تنصيب اللجان الوطنية والولائية والبلدية وكذا اللجان الخاصة بالدوائر. بالإضافة إلى اللجان الجوارية للسكان المحاذين للغابات. تنفيذ تمارين محاكاة لتفعيل مخططات النجدة البلدية والولائية لمكافحة حرائق الغابات. بالإضافة كذلك إلى القيام بإنجاز ووضع حيز الخدمة لنقاط مياه، تخصص أساسا لعمليات التدخل الجوي لإطفاء النيران. ناهيك عن تنصيب الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. ووضع أجهزة أمنية جوارية إستباقية متكونة من شاحنات إطفاء خفيفة لمرافقة الفلاحين خلال حملة الحصاد والدرس لحماية المحاصيل الزراعية.