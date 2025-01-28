مراد يجري بروما محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، لقاءً مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بالعاصمة روما. حسب ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري.

وذلك في إطار زيارة الوزير مراد الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية، التي يرافقه فيها المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تنفيذا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إذ ستشكل فرصة لتوطيد علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية.

وقال مراد إن “العلاقات الجزائرية الإيطالية شهدت خلال السنوات الأخيرة حركية متميزة في مختلف القطاعات تجسيدا للإرادة السياسية لقائدي البلدين.”

وأضاف وزير الداخلية:” سجلنا بارتياح تكثيف وتيرة التعاون الشرطي بين بلدينا في الفترة الأخيرة وعززناه من خلال إشراف المديرين العامين للشرطة على توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالتكوين الشرطي بين المدرسة العليا للشرطة والمدرسة الإيطالية لتكوين قوات الشرطة”

وتابع:”المصالح المكلفة بالحماية المدنية على مستوى بلدينا تعكف على تكثيف مباحثاتها بخصوص صيغ التعاون الثنائي في ظل التحديات التي نواجهها سويًا.”

وختم قائلا:”باشرنا منذ أشهر نسقا تعاونيا بمعية إيطاليا وشركائنا بالمنطقة تونس وليبيا يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة قائمة على تقاسم المسؤوليات والالتزامات.”