مرارته انفجرت.. شاب يفقد حياته بسبب الأندومي الحار!

ظهرت فتاة شهيرة على تطبيق “تيك توك”، مفجوعة بوفاة أخيها وعمره 17 عاما، وقالت إنه مات جراء الإفراط في تناول شعيرية “إندومي” الكورية الحارة.

وحذرت شريهان يوسف، وهي مؤثرة مصرية على موقع “تيك توك”، عبر مقاطع فيديو نشرتها على حسابها الشخصي، الأطفال، من تناول الأندومي ومن تحدي الأندومي الحار المنتشر على التطبيق.

وقالت المؤثرة المصرية: “الحمد لله والله يسامحه ويرحمه، طفل لديه 17 سنة يحب الإندومي الكوري الحار. الحار أثر على الكلى وفجر المرارة، 5 أيام وتوفي”.

وتوجهت بالنصيحة لمتابعيها قائلة: “خذوا حذركم على أطفالكم، ولا تأكلوا إندومي.. عريس عنده 17 سنة.. الله يرحمه، ادعولي”.

وفي مداخلة هاتفية لأخت الضحية، مع الدكتور محمد رمضان في برنامج تلفزيوني، قالت إن شقيقها توفي بعد معاناة 5 أيام، من تناوله لهذه الشعرية. والتي سببت له تهتكات في المعدة، وصديدًا على الكلى، على حد قولها.

وأضافت: “هذه الشعرية مجهولة المصدر، والأطفال بيلعبوا تحدي مين يقدر ياكلها. وبعد خوضه التحدي أصابه قىء، ومعدته كانت تؤلمه. 5 أيام بيتعذب ويتردد على المستشفيات، وانتهت حالته بالوفاة. وشخّص الأطباء سبب الوفاة بأنها هبوط حاد في الدورة الدموية”.

ومن جهته، قال الدكتور المصري مجدي نزيه، وهو خبير التغذية، إن تناول الشعرية سريعة التحضير لا يؤدي إلى الوفاة. وفي حال حدوث أي حالة وفاة بعد تناولها لابد أن يحدد الطب الشرعي سبب الوفاة الحقيقي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، قال الدكتور: “ملايين الناس حول العالم يتناولون الشعيرية سريعة التحضير. ولا يسبب مشاكل “.

مضيفا: “الشعيرية جاهزة التحضير تحتوي على مادة مكسبة للنكهة والطعم. وقد تسبب في ضمور نهايات الأعصاب في حالة الاعتماد على تناول هذه المادة 5 سنوات متتالية “.

واختتم بالقول: “التسمم الغذائي قد يؤدي إلى الوفاة، الغذاء الملوث قد يؤدي إلى تسمم إذا كان بها مادة تؤدي للسمية “.