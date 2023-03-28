مراسلات تحريضية مع “أمير ديزاد” و”العربي زيطوط” تكلف شابا السجن

تورّط صاحب مؤسسة خاصة، في قضية جزائية كلفته الحبس، بسبب منشورات تحريضية يجرمها المشرع الجزائري. لتواصله مع الإرهابيين الفارين من العدالة كل من المدعو “أمير بوخرس” المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم” أمير ديزاد”، وبالمدعو ” العربي زيطوط“.

ومثل المتهم الموقوف لسبب آخر، أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، لمتابعته. بتهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. أين تبين أن المتابعة القضائية جاءت في أعقاب قيام المتهم بالتواصل مع ” أمير بوخرس” و” العربي زيطوط” عبر تطبيقة ” ميسنجر “. خلال شهر مارس 2021، وتضمنت المراسلات، منشورات تحريضية. من بينها رسالة يطلب من خلالها المتهم من ” أمير ديزاد ” التحدث عن موضوع ” السوق السوداء ” سكوار، وعدم فتح نقاط لصرف العملة الصعبة بالجزائر.

أما المراسلة الثانية فتضمنت صورة لامرأة تقتات من المفرغة التقطها المتهم من سوق باب الوادي. أرسلها للمدعو ” العربي زيطوط ” للتحدث عن الموضوع خلال البث المباشر.

المتهم ولدى مثوله للمحاكمة صرح بأن تواصله مع الشخصين المذكورين في ملف المتابعة، كان قبل تصنيفهما ضمن الكيانات الإرهابية. كما أن مضمون المراسلات ليس بخطير بل تضمن تساؤلا عن مكاتب صرف العملة الصعبة بالجزائر والتأخر في اطلاقها.

من جهتها النيابة العامة التمست على ضوء ماورد تشديد العقوبة في حق المتهم.