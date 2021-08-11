قناة النهار مراسلة تلفزيون النهار: الحصيلة ثقيلة جدا..جحيم يعيشه سكان تيزي وزو بقلم قناة النهار نشر في 11 أوت 2021 - 10:32 تيزي وزو شارك غرِّد 169 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971101 اقرأ أيضا جزائريون: أمنوكال.. أمين عقال الطوارق قناة النهار 25 جويلية دلال خير: أخوان يتقاسمان نفس الآلام والأوجاع منذ الولادة أصبح حلمهما الوحيد الحصول على قطرة دمّ قناة النهار 06 أوت برنامج toutes options: الطريقة الصحيحة لغسل مركبة مجهزة بغلاف السيراميك قناة النهار 07 أوت وزير الصحة: ليس هناك أزمة أكسجين بالجزائر بل زيادة في الطلب قناة النهار 02 أوت