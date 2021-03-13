مراسلة داخلية لخالدي تكشف أسرار مهزلة زطشي في المغرب

قام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، وبتاريخ 12 نوفمبر 2020، بتوجيه مُراسلة للأمين العام للفاف، يُحذر فيها خير الدين زطشي بخصوص ترشحه لـ”تنفيذية الفيفا”.

وحذّرت المُراسلة رقم 1220، رئيس الفاف، من إدخال الجزائر في مُغامرة، خاصة وأن الترشح جاء في وقت مُتأخر جدا.

وأوضحت المُراسلة، بأن المُشاركة في مثل هذه المواعيد، لا يخص شخص المُترشح فقط، بل “يخص مصداقية الجزائر دوليا”.

وذكرت الوصاية، بأن دخول معترك الإنتخابات يتطلب تعبئة الجهاز الدبلوماسي، خاصة وأن المُنافسين كانا من مصر والمغرب.

ومنح المُراسلة، في نهاية المطاف، مُواقفة مبدئية من خالدي لزطشي، من أجل الترشح.

وأصرت الوزارة على ضرورة منح رئيس الفاف تفاصيل الخطوات التي قام بها، وحظوظه في الحصول على مقعد لدى الفيفا.

يُشار بأن زطشي، إنسحب في آخر لحظة من السباق، بعد أن حُسم كل شيء في غيابه سابقا، من طرف أبو ريدة ولقجع.