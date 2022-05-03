مراسل بي ان سبورتس ينفي تسريبه إشاعة رفض الفيفا لتظلم الفاف

نفى مراسل بيان سبورتس القطرية في سويسرا مراد لعرابة خبر تسريبه إشاعة رفض الفيفا إعادة مباراة الجزائر و الكاميرون.

وقال لعرابة في فيديو له “أنا متواجد في عطلة مرضية منذ 3 شهر افريل الماضي .رغم ذلك اتهمت بتسريب الخبر. بإمكانكم الاتصال بالقناة و التأكد من ذلك. لا أدري أين اتوا بالخبر وساتابع هؤلاء الذين اصفهم بالغوغاء”.

وأضاف لعرابة “ادارة القناة لم تفصلني ولازلت عاملا معهم”.

كما ختم “حسبي الله ونعم الوكيل وسأتابع الذين اتهموني عبر العدالة الأوروبية التي ستنصفني قبل المحاسبة أمام الله”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]