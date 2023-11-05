مراسل “فوكس نيوز”: مقتل أكثر من 20 جنديا صهيونيا في اشتباكات عنيفة مع المقاومة

كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية من غزة تراي يينغست، عن مقتل أكثر من 20 جنديا من جيش الاحتلال.

وذلك في اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في غزة وثق أصواتها مراسل قناة “فوكس نيوز” الأمريكية الذي يرافق قوات الاحتلال منذ بداية العدوان ويتواجد حاليا داخل قطاع غزة.

وأوضح مراسل قناة فوكس نيوز من غزة الاشتباكات وقعت خلال محاولة جيش الاحتلال المرور من الشرق نحو السواحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد أكد أمس السبت بأن مقاتلي الكتائب يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.

وقال في كلمة متلفزة، “إن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية إسرائيلية، وأدخلت خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات.”

وكان أبو عبيدة قد أشار في تصريح سابق إلى أن أعداد القتلى الصهاينة أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.

وللإشارة، يواصل جيش الإحتلال في اليوم الثلاثين من الحرب على غزة، قصف المدنيين، حيث ارتكب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي خلّفتا 75 شهيدا.