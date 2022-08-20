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مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل “مساعيد” الأمين العام لرئاسة الجمهورية

بقلم النهار أونلاين
مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل “مساعيد” الأمين العام لرئاسة الجمهورية
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