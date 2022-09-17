قناة النهار مراسيم تشييع جنازة الفنانة الراحلة فريدة صابونجي بقلم قناة النهار نشر في 17 سبتمبر 2022 - 16:42 صابونجي شارك غرِّد أرسل 338 0 مراسيم تشييع جنازة الفنانة الراحلة فريدة صابونجي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/Zku7p اقرأ أيضا شاهد.. وزيرا التربية والبيئة يشاركان في تنظيف إحدى المتوسطات بالعاصمة قناة النهار 16 سبتمبر نهاركم جديد: 4 تمارين رياضية لتقوية الفخذين قناة النهار 28 أوت قسنطينة : الدرك يحجز 35 ألف علبة من السجائر المهربة قناة النهار 31 أوت أم البواقي : أزمة الورق العالمية تلقي بضلالها على أسعار كتب القصص التربوية والكراريس قناة النهار 06 سبتمبر "مديرة أوندا : "تخصيص مبلغ مالي لدفع مستحقات الفنانين المتأخرة قناة النهار 28 أوت جزائريون: تربية الكلاب.. هواية لطيفة ! قناة النهار 12 سبتمبر شاهد فرحة عارمة للمنتخب المغربي بعد تأهله للنصف النهائي قناة النهار 03 سبتمبر وهران : إصـ ـابة إمرأة وإبنها في إنهيار جدار منزل قيد الإنجاز قناة النهار 01 سبتمبر داخل الـ18: وتستمر بطولة العجائب.. فريق يستقدم 23 لاعب لفريقين مدربون لساعات قناة النهار 27 أوت رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء قناة النهار 11 سبتمبر