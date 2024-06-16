قام صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى غاية الفاتح من جوان الجاري، من مرافقة أكثر من 4000 مؤسسة بقيمة اجمالية للمشاريع قدرت بـ 532 مليار دج.

ونقلا عن وأج كشفت ان آخر حصيلة لصندوق القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR، أنه قام منذ بداية نشاطه في 2004 وإلى غاية 1 جوان الجاري من مرافقة 4008 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية بلغت 339 مليار دج مع ضمانات مالية تجاوزت 147 مليار دج، حيث سمحت كل هذه المشاريع بخلق 111797 منصب عمل.

وتتوزع هذه المشاريع على 1805 مشروعا تم مرافقته بولايات الوسط، و1123 مشروعا على مستوى ولايات شرق البلاد. فيما استفاد 768 مشروعا من المرافقة بولايات الغرب، و312 مشروعا في ولايات جنوب البلاد.

وفيما يتعلق بتوزع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط، تظهر نفس الحصيلة أنه تمت مرافقة 2190 مشروعا في قطاع الصناعة. و936 مشروعا في قطاع الخدمات، و708 مشروعا في قطاع البناء والاشغال العمومية. إضافة إلى 174 مشروعا في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وكان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد وقع مؤخرا على اتفاقية تعاون مع المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية AFYE (منظمة غير حكومية ذات طابع اجتماعي واقتصادي)، بهدف مرافقة الشباب الراغب في الاستثمار ورفع العراقيل عن تمويل المشاريع، فضلا عن تعزيز تواجد ممثلي الصندوق على مستوى مختلف ولايات البلاد.