مرافقة الشباب المستثمر.. “ناسدا” تنشر فيديو توضيحي

نشرت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”،اليوم الأربعاء،فيديو يبرز دور هذا الجهاز في مرافقة الشباب المستثمر لتحويل أفكارهم في شتى القطاعات إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع في بلادهم. وهذا في إطار مؤسسات مصغرة.

ويؤكد الفيديو على دور الوكالة في تشجيع حاملي المشاريع من خلال التكوين لضمان نجاح هذه الأخيرة. في إطار عملية المرافقة من بداية فكرة المشروع الذي يتقدم به الشاب مرورا بالتمويل وإلى غاية التجسيد.

كما شددت الوكالة على أن جهاز مرافقة الشباب المقاول الذي تجسده يعكس إيمانها بفئة الشباب المستثمر والمبادر للبروز وتحقيق حلمه في العمل و الاستثمار في بلده الجزائر, مؤكدة أن “الحلم أصبح واقعا والواقع يفتح أبواب المستقبل”.

وتتولى وكالة “ناسدا” مهمة ترقية نظام بيئي للمقاولاتية يحفز على إنشاء وتمويل وتطوير المؤسسات المصغرة عالية الأداء من شأنها خلق قيمة مضافة مستدامة للمواطنين و للوطن.

كما تسعى إلى رفع رهان الإنعاش الاقتصادي و بناء اقتصاد منتج و متنوع يخلق القيمة و فرص عمل ذات جودة. في إطار تطوير نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة.

وكان المدير العام لـ”ناسدا” (أونساج سابقا). بلال عشاشة، قد صرح مؤخرا أن الهدف المسطر خلال السنة الجارية هو “تمويل نحو 10 آلاف مؤسسة مصغرة. إلى جانب مواصلة إصلاح الجهاز وتحسين أدائه”