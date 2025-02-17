قناة النهار مرافقو المرضى..قصص تضحيات في سبيل راحة المريض بقلم النهار أونلاين نشر في 17 فيفري 2025 - 16:07 شارك غرِّد أرسل 23 0 مرافقو المرضى..قصص تضحيات في سبيل راحة المريض إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DtKdv اقرأ أيضا كتم الأسرار عند الجزائريين..أمانة لا تفشى وصمت يختبر العلاقات قناة النهار 11 فيفري كبد الغنم .. بين ارتفاع الأسعار والندرة بالأسواق في البليدة قناة النهار 31 جانفي قسنطينة / السيدة سليمة .. قصة امراة تكافح من أجل الرزق الحلال قناة النهار 06 فيفري صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائري و يبوح له بسره قناة النهار 15 فيفري درك سي عبد الغني بتيارت يوقف 5 أشخاص من عصابة الماشية ويسترجع قطيع الغنم قناة النهار 13 فيفري ميل الأبناء العاطفي إلى أحد الوالدين..فطرة أم إختيار عند الجزائريين قناة النهار 01 فيفري وزير الطاقة والرئيس المدير العام لسوناطراك يقدمان التعازي في وفاة سيد أحمد غزالي قناة النهار 04 فيفري حملات تشويه تطال أسواقنا ومنتجاتنا..ضرورة المواجهة بصرامة قناة النهار 29 جانفي المسيلة: ريان..رحلة إختفاء إنتهت بلم شمل مع والديه بعد 14 عاما قناة النهار 01 فيفري سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات قناة النهار 09 فيفري