مرافق مريضة يصفع ممرضة في عيادة بتيارت

أخبار الجزائر
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مرافق مريضة يصفع ممرضة في عيادة بتيارت
بقلم مالك ج

تعرضت ممرضة لإعتداء وصف بالعنيف داخل مقر عملها بالعيادة المتعدة الخدمات بتيارت من طرف شخص كان برفقة والدته .

تفاصيل الحادثة كما أوردها المصدر تمت أثناء نقل المتهم لوالدته الى العيادة لأخذ حقنة و بعد ان قامت الممرضة بحقنها طلبت منها ان ترتدي في المرة القادمة لباس يسهل عملية الحقنة.

خاصة وان الفوج اللاحق مكون من الرجال و هو الامر الذي لم يرق للمريضة التي أخبرت ابنها المرافق لها الذي قصد الممرضة و زملائها و انهال عليهن بالسب.

قبل ان يصفع إحداهن أمام الجميع وخلقت الحادثة حالة من الإستياء مما جعل الممرضة ترفع شكوى لدى مصالح الامن و أحيل الملف الى العدالة.

أين تم تقديم المتهم امام وكيل الجمهورية الدي اودعه الحبس في انتظار محاكمنه بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله.


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