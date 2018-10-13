مراقبة أزيد من 5.3 ألف رأس من الثروة الحيوانية ضد الحمى المالطية بالأغواط

كشفت مصالح المفتشية البيطرية بولاية الأغواط، أنها شخصت مالا يقل عن 5.324 رأس من الثروة الحيوانية، ضد داء الحمى المالطية منذ مطلع السنة الجارية.

وشملت العملية التي شارك فيها بياطرة عامون وخواص 1.555 رأس من الأبقار و3.719 رأس من الماعز و 50 رأس من الإبل.

وكشف هذا التعيين الذي استفاد منه 623 مربي مواشي، إصابة 24 بقرة و471 رأس من الماعز بهذا الداء، مع عدم تسجيل أي حالة موجبة في الإبل.

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات للتكفل بحالات الداء وتطويقه، وجرى في نفس الفترة تلقيح ما يزيد عن 1.402 مليون رأس من الأغنام

ضد داء الجدري و 6.792 رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية عبر مختلف مناطق الولاية.