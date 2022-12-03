قناة النهار مراقبة الغاز في المنزل.. من يتكفل بهذه المهمة من أفراد العائلة ؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 03 ديسمبر 2022 - 21:26 شارك غرِّد أرسل 60 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VqHa6 اقرأ أيضا طاقة: إمدادات الغاز الجزائري نحو إيطاليا تأخذ منحى تصاعدي قناة النهار 26 نوفمبر وهران / تجمع مجاري المياه القذرة واختلاطها بنفايات المصانع يُنذر بكـ ـارثة بيئية قناة النهار 25 نوفمبر حجز 7 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة كانت موجهة للإستهلاك بوهران قناة النهار 17 نوفمبر فلاحون يتشبثون بخدمة أرضهم المنتجة لكل الخيرات بالرغم من النقائص ببشار قناة النهار 02 ديسمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر الدرك يداهم مذبـ.حـا سريا للدواجن بوادي تليلات ويحجز 5 قناطير بوهران قناة النهار 01 ديسمبر "وزير السكن لمواطن :" مزال كاين الرجال في البلاد قناة النهار 29 نوفمبر صريح جدا: رأي الشارع الجزائري حول تواجد المشجعين الجزائريين في مونديال قطر قناة النهار 24 نوفمبر دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر صريح جدا : الجزائريون يستبشورن خيرا بدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات قناة النهار 18 نوفمبر