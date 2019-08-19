مراقبة المواد الصيدلانية في الوكالة الجديدة إبتداء من 2020

سيتم نقل مهام مراقبة جودة المواد الصيدلانية، من المخبر الوطني، إلى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، خلال السنة المقبلة.

وحسب بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين، تم نقل مهام مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية، طبقا للمرسوم 190-19، المؤرخ في 3 جويلية 2019.

وأكد البيان، أن المخبر الوطني، لمراقبة المنتجات الصيدلانية، سيواصل اداء مهامه بصفة طبيعية.

وذلك حتى الإنتهاء من إجراءات نقل الممتلكات والوسائل والموظفين والحقوق، للوكالة الجديدة.

ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمادة 31، والتي حددت فترة انتقالية لمدة سنة واحدة.

وجاءت الوكالة الجديدة، لتلبية الحاجة إلى التنظيم والمرافقة ومراقبة جودة المواد الصيدلانية، والأجهزة الطبية، كما هو الحال بجميع دول العالم.