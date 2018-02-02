مراقبة عامة تضرب تلميذ وتسبب له جروح بالمدية

الأمر الذي تسبب في جروح على مستوى خد التلميذ بواسطة خاتمها.
يجب أن تقطع يدها.
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و غطت الثلوج وسط المدينة، كما يترقب ان تزاد كثافتها خلال الساعات…
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حيث لم لم يسمح للإعلام بالاقتراب منه وتم إخراج…
تم اليوم الجمعة الكشف عن صور الإرهابيين الذين تم القضاء من طرف الجيش مساء يوم 31 جانفي بالمدية.
حيث تمكنت مفرزة للجيش من القضاء عليهم ببلدية…
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التعليقات (1)
يجب أن تقطع يدها.