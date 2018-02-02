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مراقبة عامة تضرب تلميذ وتسبب له جروح بالمدية

أخبار الجزائر
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مراقبة عامة تضرب تلميذ وتسبب له جروح بالمدية
بقلم أمينة داودي

تعرض تلميذ يدرس بالسنة الأولى متوسط للضرب من طرف المراقبة العامة بمتوسطة تومي العيد بالبرواقية ولاية المدية.

الأمر الذي تسبب في جروح على مستوى خد التلميذ بواسطة خاتمها.

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التعليقات (1)

  • أنا

    يجب أن تقطع يدها.

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