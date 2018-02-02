مراقبة عامة تضرب تلميذ وتسبب له جروح بالمدية

تعرض تلميذ يدرس بالسنة الأولى متوسط للضرب من طرف المراقبة العامة بمتوسطة تومي العيد بالبرواقية ولاية المدية.

الأمر الذي تسبب في جروح على مستوى خد التلميذ بواسطة خاتمها.