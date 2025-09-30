مراقبة لاحقة تكشف تهريب الأموال عن طريق استيراد أسماك طازجة من فرنسا

عملية مراقبة لاحقة أجرتها إدارة الجمارك لسلسلة من عمليات الاستيراد. التي أجرتها شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة مسماة “مصرف عام للفلاحة” مختصة في استيراد الأسماك الطازجة. المنتجات البحرية والصيدلة عدة خروقات و تجاوزات لعمليات مشبوهة تم فيها تضخيم فواتير لعمليات استيراد أسماك طازجة من نوع” سلمون” من فرنسا وموجهة للفنادق والمطاعم الفخمة بالجزائر وبعض السفارات الاجنبية هدفها تهريب العملة الصعبة.

تفاصيل القضية عالجتها محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، توبع فيها مسير شركة ذات مسؤولية محدودة مسماة” مصرف عام للفلاحة” المدعو” ج.أ” وشركته في شخصها المعنوي بتهم مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من خلال التصريح الكاذب، وذلك على خلفية اكتشاف تضخيم فواتير لعمليات استيراد الأسماك الطازجة بين سنتي 2022 الى 2023 حيث بلغت قيمة الفواتير بازيد من 369 ألف اورو أي ما يزيد عن 10مليون دج.

التحقيق في قضية الحال انطلق بتاريخ 26 فيفري 2024 في عملية مراقبة لاحقة قامت بها مصالح الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الجمارك أين تبين وجود عدة خروقات وشبهة في عمليات استيراد قامت بها شركة ذات مسؤولية محدودة مسماة” مصرف عام للفلاحة” هدفها تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا من خلال تضخيم الفواتير، وتم ذلك من خلال مقارنة الأسعار المعروضة في منصة خاصة بعرض اسعار انواع السمك الطازج للشركة الموردة و بين الفواتير المعروضة للشركة المستوردة.

وعليه تم متابعة الشركة ممثلة في شخصها المعنوي و الطبيعي، بالتهم السالف ذكرها حيث أكد مسير الشركة المدعو” ج. أ” والذي تم سماعه سابقا عند قاضي التحقيق وأكد أقواله بجلسة المحاكمة أنه يمارس نشاط استيراد الأسماك الطازجة و المنتجات البحرية منذ 2004 وانه معتاد على التعامل مع مورد فرنسي على مدار 20 سنة تقريبا بحكم أنه مختص في توريد الأمساك ذات النوعية و الجودة، موضحا انه يستورد المنتجات البحرية بالخصوص” سمك السلمون الطازج”، وأن عملية الاستيراد تتم جوا عبر الطائرة من فرنسا إلى الجزائر وأن ذلك يستوجب عمليات شحن بمعايير خاصة وهو ما يزيد من التكاليف والفاتورة بحكم ان الفنادق تلزم شرط الجودة في الأسماك، غير أن المحكمة نوهت

لما تصلت له عملية المراقبة اللاحقة إلى أن بعض الفواتير قيمتها مبالغ فيها وان القيمة الحقيقية سمك لاتساوي تلك البضاعة، حيث تبين أن بعض الفواتير تقدر قيمة الأسماك 10 آلاف اورو فيما تحمل الفاتورة 20 ألف دج.

غير أن المتهم برر ذلك أن المنصة التي تم مقارنة أسعارها بالفواتير. لاتضم قيمة الخدمات وتكاليف التعليب والشحن، وأن ذلك وراء رفع الفاتورة.

ورافع دفاع المتهم في شخصه الطبيعي والمعنوي أن الفواتير غير مضخمة وأن ما زاد عما هو مفروض في المنصة هي هوامش ربحية لاغير منها ما حررتها الشركة الموردة وأخرى الشركة المستوردة. وطالب باستبعاد تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي قدم طلبا للتاسس طرفا مدنيا في قضية الحال تاسسه لعدم تضرره، وطالب بافادة موكلاه بالبراءة.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بضعف قيمة المخالفة وتوقيع غرامة مالية بأربع أضعاف قيمة المخالفة للشخص المعنوي

الشخص الطبيعي 4 سنوات وغرامة بضعف قيمة المخالفة مع المصادرة، لتؤجل المحكمة النطق بالحكم للأسبوع المقبل.