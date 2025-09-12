مراقبة مطابقة السيارات المستوردة.. إطلاق منصة إلكترونية لحجز المواعيد

ستطلق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، منصة إلكترونية خاصة بحجز المواعيد المتعلقة بمراقبة مطابقة السيارات المستوردة، قريبا، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لدى مستشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، علي بن يخلف، فإن هذا المسعى “يهدف إلى وضع حد للطوابير الطويلة وتقديم خدمة عمومية أكثر سلاسة وشفافية للمستخدمين”.

مضيفا أنه “بفضل واجهتها البسيطة وسهلة الاستخدام، ستمكن هذه المنصة المستخدمين من تسيير مواعيدهم بكل أريحية”.

وستخص هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، في مرحلة أولى، مركز المراقبة بالخروبة (الجزائر العاصمة).

وأشار ذات المسؤول، إلى أن هذه المرحلة التجريبية تعتبر خطوة أساسية لضمان خدمة مثالية قبل تعميمها تدريجيا على المستوى الوطني.

موضحا أن هذا النظام سيسمح للمواطنين باختيار وحجز الموعد الذي يناسبهم عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. مع استلام تأكيد الموعد والاطلاع على قائمة الوثائق المطلوبة قبل عملية المراقبة.

كما أكد بن يخلف أن “هذا المشروع يندرج في إطار مسعى رقمنة الخدمات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية. ويعكس إرادتنا في تقديم حلول تستجيب لتطلعات المواطنين”.