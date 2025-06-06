مراقبة نظام المداومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين

أشرف صباح اليوم الجمعة، أول أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، المدراء الجهويون والولائيون للتجارة، رفقة المفتشين وأعوان الرقابة، على عمليات المتابعة الميدانية لنظام المداومة.

ويأتي ذلك، بهدف ضمان استمرارية تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك. وتوفير الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين على مستوى جميع ولايات الوطن.

وشملت هذه المتابعة مختلف النشاطات التجارية المسخّرة ضمن نظام المداومة، من مخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية. وموزعي الحليب والمياه المعدنية، والأنشطة الخدمية الضرورية.

حيث تمت معاينة مدى الالتزام بفتح المحلات وتقديم الخدمات خلال هذه المناسبة الدينية.

وعرفت العملية صباح اليوم استجابة واسعة من طرف التجار والمتعاملين المعنيين. ما يعكس وعيًا جماعيًا متناميًا بأهمية ضمان استمرارية الخدمة العمومية خلال المناسبات الدينية والوطنية.

هذا وتضع الوزارة تحت تصرف المواطنين التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، الذي يمكّنهم من التعرف على المحلات والنشاطات التجارية المفتوحة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حسب موقع تواجدهم الجغرافي.