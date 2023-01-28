مراكز البريد في إضراب مفتوح بداية من اليوم

أغلقت بعض مراكز البريد، اليوم السبت، أبوابها في وجه المواطنين، معلنة عن دخولها في إضراب مفتوح –حسب منظمة حماية المستهلك-. و حسب بيان نشرته المنظمة، فإن الإضراب يبقى ساري حتى تلبية جميع الطلبات.

كما أرفقت منظمة حماية المستهلك، البيان بتعليق “أين حق المواطن في الإشعار بالإضراب”. “إضراب في بداية أسبوع وبيوم سبت لمراكز البريد”. حيث “أن غالبية المواطنين يقومون بعملياتهم المصرفية في هذا اليوم لتفرغهم”. تابعة “من حق كل موظف المطالبة بحقوقه ولكن دون هضم حقوق الآخرين”. و “إذا كان المطلب بيوم عطلة في يوم سبت وهو يوم راحة”.

في حين، طالب العمال، حسب البيان ذاته، بالزيادة في الأجور، وتطبيق وعود الإدارة حول تمكين كل عامل من يومين راحة عاجلة. والمساواة ورفع في قيمة منحة المردودية الفردية والجماعية. والزيادة في منحة الأرباح السنوية لجميع عمال البريد. وكذا صب منحة كورونا وتعويضات لفائدة عمال البريد مستخدمي القطاع خلال الجائحة.

بالإضافة إلى، مراجعة تصنيف درجات الترقية العمال حسب الشهادات الليسانس، الماستر، الدكتوراه. وإنشاء لجنة تحقيق حول تسيير الخدمات الاجتماعية والتعاضدية العامة لمسال البريد. و دفع مستحقات الساعات الإضافية. وكذا مراجعة سلم التعويضات، وتوظيف أعوان الأمن لحماية عمال المكتب البريدية. و فتح باب التوظيف و دعم المؤسسة البريدية بكفاءات جديدة.