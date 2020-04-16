مراكز التكوين المهني تشرع في تصنيع أنفاق التعقيم للمستشفيات واخاطة أكياس حفظ الجثث

شرعت مختلف مراكز التكوين وللتعليم المهنيين الموزعة عبر ربوع الوطن في اخاطة أكياس حفظ الجثث للمتوفين بكورونا فايروس كوفيد 19 وكذا انفاق التعقيم لاستعمالها في المؤسسات الاستشفائية.

وقالت مصادر رسمية، من داخل مبنى الوزارة في تصريح خصت به”النهار أونلاين” أنه وفي اطار مساعدة الدولة في مجابهة كورونا فايروس كوفيد 19، فإن الوزارة ومن خلال مراكزها قد تكمنت من اخاطة ازيد من مليون كمامة ثلاثية الطبقات معمقة ومطابقة للمعايير التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة في انتطار اخاطة المزيد، وبعد نجاحها في العملية، قامت ذات الوزارة -نضيف مصادرنا- بتنويع منتجاتها لتشرع في اخاطة اكياس حفظ الجثث للمتوفين بالفايروس وكذا صناعة انفاق مخصصة للتعقيم لفائدة المستشفيات توضع على مستوى مداخلها من اجل تخفيض فاتورة استيرادها من الخارج بأثمان تصل الى خمسين مليون سنتيم للنفق الواحد في حين تصل تكلفته عند تصنيعه في الجزائر بأربعة ملايين سنتيم وأشارت الى ان اولى نتائج التصنيع اثبتت نجاعتها على مستوى مراكز التكوين وللتعليم المهنيين بولايتي خنشلة وسيدي بلعباس.

ومن المرتقب ان تقوم الوزارة خلال الايام القليلة القادمة في اطلاق حصص تكوينية عن بعد ينشطها أساتذة المراكز لفائدة الطلبة المتربصين عبر صفحاتها بالفايسبوك وأخرى عن طريق القناة التلفزيونية العمومية السادسة.