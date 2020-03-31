مراكز التكوين تصنع 500 ألف كمامة

تمكنت وزارة التكوين وللتعليم المهنيين من صناعة قرابة خمسمائة ألف كمامة عبر مراكزها الموزعة في عشرين ولاية من الوطن.

وقالت مصادر رسمية بمبنى الوزارة في حديث خصت به”النهار أونلاين” بأنه وفي اطار مساهمة الوزارة من خلال مراكزها في توفير مختلف الوسائل التي تحتاجها السلطات لضمان سلامة مواطنيها من الاصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” شرعت الوزارة في صناعة الملابس الواقية والكمامات.

وتشير ٱخر الاحصائيات الى تمكن مراكز التكوين وللتعليم المهنيين من صناعة خمسمائة ألف كمامة عبر عشرون ولاية من الوطن منها خمسة وعشرون ألف كمامة على مستوى العاصمة واربعون ألف على مستوى مراكز بومرداس وسبعون ألف بقسنطينة وتيزي وزو بمعدل سبعة عشر ألف كمامة يوميا.

وبشأن عملية التعقيم، قالت ذات المصادر بأنها مطابقة تماما لتلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.