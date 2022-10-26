قناة النهار مراكز التكوين.. فرصة الشباب الثانية لإختيار مهنة مستقبلية بقلم قناة النهار نشر في 26 أكتوبر 2022 - 10:57 تكوين شارك غرِّد أرسل 163 0 مراكز التكوين.. فرصة الشباب الثانية لإختيار مهنة مستقبلية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GFv3t اقرأ أيضا وزير التعليم العالي : نملك كل الإمكانيات لتحسين ترتيب جامعاتنا دوليا قناة النهار 24 أكتوبر تعرف عى تاريخ ياسر عرفات وإسمه الحقيقي قناة النهار 25 أكتوبر Mister X: يحيى طبيش عندوا بزاف مواهب يقدر يبينهم عكس المؤثرين الحاليين قناة النهار 20 أكتوبر رياض الأطفال تحتفي بالمولد النبوي الشريف بالنعامة قناة النهار 07 أكتوبر أهملت أسرتي بسبب الإدمان الإلكتروني.. ماذا أفعل ؟ قناة النهار 25 أكتوبر صريح جدا: هذا هو أصعب موقف تعرض له الجزائري في حياته ..! قناة النهار 13 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يتغنى بالجيش الوطني ويحيى كل حماة الوطن قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: النوي يحيي والي ولاية تيارت على مجهوداته ويطالب الشعب بالوقوف معه قناة النهار 23 أكتوبر "شوفو حكايتي: مـ.ـأساة حقيقية أم تتخلى عن أطفالها الثلاثة تروي معاناتها.. "تمرددت ورقدت في الشوارع قناة النهار 23 أكتوبر يحيى طبيش يقصف الفنان "بابيلون".. "لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي" قناة النهار 20 أكتوبر