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قناة النهار

مراكز التكوين.. فرصة الشباب الثانية لإختيار مهنة مستقبلية

بقلم قناة النهار
مراكز التكوين.. فرصة الشباب الثانية لإختيار مهنة مستقبلية
تكوين
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مراكز التكوين.. فرصة الشباب الثانية لإختيار مهنة مستقبلية

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