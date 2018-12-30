مراكز جديدة لرفع بيانات المعتمرين والحجّاج في عين الدفلى والبويرة والجلفة

VFS يعتزم فتحها بعد أيام لتجنيبهم مشقة التنقل مسافات بعيدة

الإعتماد على إستراتيجية عمل للتكفل بقرابة 900 معتمر وحاج يوميا

سيتعزز مركز خدمات التأشيرة للملكة العربية السعودية بالجزائر «في أف أس» تسهيل الدولية، بخمسة مراكز خدمات جديدة في 5 ولايات وسط وجنوب الجزائر، للتقليل من الضغط الذي تعاني منه المراكز السبعة المتوفرة حاليا.

وحسبما أكدته مصادر رسمية على صلة بالملف لـ«النهار»، فإن المراكز الجديدة ستكون عملية نهاية شهر جانفي الداخل، حيث ستكون موزعة على خمسة ولايات، وهي تمنراست بأقصى الجنوب والوادي وعين الدفلى والبويرة بمنطقة الوسط، والجلفة بالنسبة للولايات الداخلية.

بالإضافة إلى المراكز الموزعة على الجهات الأربع للجزائر، والواقعة بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وباتنة وسعيدة وغرداية وأدرار، ليصبح بذلك عدد المراكز 12 مركزا.

وفي السياق ذاته، ذكرت ذات المصادر أن المراكز الجديدة ستخفف من الضغط الكبير الذي تشهده المراكز المتواجدة حاليا، بمجرد دخولها حيز الخدمة.

مشيرة إلى أن المشكل القائم حاليا هو قيام ممثلي الوكالات بجلب المعتمرين إلى المركز في ساعات مبكرة من الصباح، كالثانية صباحا، رغم أن موعدهم على الساعة التاسعة صباحا.

ومن هنا يجد المعتمر نفسه ينتظر ساعات قبل موعده، فضلا عن صعوبة تحمله مشقة السفر وطول ساعات الانتظار قبل وصول موعده، واضطراره إلى انتظار غيره من المعتمرين عند انتهائه من رفع البصمات.

وفي ذات السياق، ذكرت المصادر ذاتها، أن المركز سيعمل على تنظيم إشكالية المواعيد المبكرة، من خلال محاولة التوصل إلى اتفاق مع الوكالات السياحية.

كما سيعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، من خلال الاعتماد على استراتيجية عمل تضمن التكفل بقراية 900 معتمر وحاج يوميا، حيث تم إلى غاية الآن رفع 60 ألف بصمة بيومترية، منذ 22 أكتوبر الماضي.

وبخصوص الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بضيوف الرحمن، أكدت ذات المصادر، أنها تحفظ بشكل آلي في قاعدة البيانات الخاصة بالسلطات السعودية، والتي يتم استخدامها عند وصولهم إلى البقاع المقدسة، والتي من شأنها تقليص وقت الانتظار عند مراكز الشرطة الحدودية بشكل كبير جدا.