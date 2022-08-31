قناة النهار “مرام: “هذا واش درت باش نرجع دراهم الناس لي وثقوا فيا بقلم قناة النهار نشر في 31 أوت 2022 - 22:06 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XJ9a7 الجزائر اقرأ أيضا نهاركم جديد/ التحضير النفسي للدخول المدرسي قناة النهار 30 أوت الشيخ النوي ينتفض بسبب الحالة الكارثية في ولاية الطارف ويبعث برسالة للوالي قناة النهار 21 أوت تربية: مواقع التواصل تعج بالإشاعات حول تاريخ الدخول المدرسي.. الأولياء في حيرة قناة النهار 24 أوت "نور الهدى: "الطبيب قالي شعر بنتك مايطيحش من الكيماوي وفي الاخير صدمة قناة النهار 24 أوت 300 دينار المنحة العائلية.. هل حان الوقت لتحيينها قناة النهار 29 أوت صريح جدا: هذه أنواع الهدايا التي يستطيع الجزائري تقديمها في المناسبات قناة النهار 27 أوت نهاركم جديد/ "لايف ستايل".. كيفية تنسيق الألوان قناة النهار 11 أوت سطيف: من امام بيت العزاء بعين السبت زوج ضـ.ـحايا يروي كيف حاول انقاذ عائلته من ألسنة اللهب قناة النهار 17 أوت نهاركم جديد/ مفهوم تحديد النسل.. والأسباب التي تدخل في تنظيمه قناة النهار 11 أوت صريح جدا: هذه هي أسباب غياب الثقافة الصحية عند الجزائريين قناة النهار 29 أوت